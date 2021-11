Karussell und Buden laden vom 19. November bis 23. Dezember auf den Neuen Markt : Haaner Pyramide erstrahlt in neuem Glanz

Haan Die 20 Jahre alte Pyramide wird für den Weihnachtsmarkt frisch restauriert. Der Trödelmarkt und auch der Wintertreff fallen in dieser Vorweihnachtszeit aus.

Besucher können die Pyramide bei der Eröffnung am 19. November durch Bürgermeisterin Bettina Warnecke, 17 Uhr, bewundern. „Wir haben für dieses Jahr eigentlich neue Hütten bestellt, bekommen diese wegen Lieferengpässen aber erst im Februar. Das macht wenig Sinn“, erklärt Bastian Mey, ausführender Veranstalter des Marktes, der von dem langjährigen Organisator Teddy Henschke unterstützt wird. Am Konzept ändert sich wenig. Geöffnet ist der Markt täglich ab 11 Uhr bis in die Abendstunden. Die Stände rund um die große Holzpyramide haben sich in den vergangenen Jahren bewährt: die Bergische Metzgerei Rauschmann/Valbert, ein Glühweinstand, Mandel-Team Andi Hollinderbäumer (Süßigkeiten) – neu ist in diesem Jahr der Fish & Chips-Stand und das Kinderkarussell mit neuem Betreiber. Freitag- und Samstagabend soll es Musik geben. An Totensonntag, 20. November, bleibt der Markt geschlossen. Der Haaner Verein Närrische Zelle lädt auch in diesem Jahr wieder die Haaner Kindergartenkinder dazu ein, den Zaun der Pyramide zu schmücken. Der 5. Dezember (Sonntag) ist Teddybärentag: Jedes Kind, das einem Teddybären zum Pyramidenmarkt mitbringt, bekommt eine Karussellfahrt, einen Kinderpunsch sowie eine Kinderwurst auf dem Weihnachtsmarkt geschenkt Am 6. Dezember ist der Nikolaus zu Gast (14 bis 17 Uhr). Der weihnachtliche Trödelmarkt ist für den 3. April 2022 geplant, auch der Wintertreff fällt aus.