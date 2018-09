Haan: Prozess um Rentner-Raub, Opfer im Zeugenstand

Nach brutalem Überfall in Haan : Opfer beeindruckt vor Gericht mit seiner Haltung

Carl K. in seinem früheren Wohnzimmer. Knapp 16 Monate nach dem Überfall auf ihn kann er noch immer nicht in seinem Zuhause wohnen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Im Prozess gegen vier Angeklagte, die im Mai 2017 einen Pensionär in seinem Haus in Haan überfallen und brutal misshandelt haben sollen, sagte am Montag das 83-jährige Opfer aus. Es war ein beeindruckender Auftritt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Carl K. in dieser Sache zu Wort gemeldet hat. Noch in der Nacht nach dem Überfall hatte er auf der Polizeiwache erzählt, was ihm widerfahren war. Es gab weitere polizeiliche Vernehmungen und nun sagte er im Prozess gegen diejenigen aus, die ihn damals überfallen, geschlagen und mit Folter bedroht haben sollen. Zwei der vier Angeklagten sollen draußen „Schmiere gestanden“ haben, die anderen beiden sollen in sein Haus am Hermann-Löns-Weg eingedrungen sein. Sie sollen den 83-Jährigen dort über Stunden hinweg traktiert haben, um ihn dann gefesselt und geknebelt auf der Terrasse seines brennenden Hauses zurückzulassen. Ein Nachbar hatte den bis auf die Unterhose entkleideten Pensionär dort gefunden. „Eine Minute später, und ich hätte das nicht überlebt“, erinnerte sich Carl K. im Zeugenstand. Die Feuerwehr sei schnell dagewesen, das sei ein großes Glück für ihn gewesen. Später sei die brennende Markise hinter ihm heruntergebrochen. Dazu sei noch das Dach eingestürzt. Die beiden Männer hatten ihn vorher mit Benzin übergossen und ihm gesagt, dass es gleich schön warm für ihn werde. Ein Funke hätte genügt und er wäre heute nicht mehr am Leben.

„Das sind grausame Gefühle. Mein ganzer Körper war in Aufruhr, ich hatte Panik“, erlaubte Carl K. nur für diesen kurzen Moment einen Einblick in sein Seelenleben. Die Erinnerungen würden ihn bis heute verfolgen, er werde die Sache nicht los. Es war nur dieser Augenblick, in dem man spüren konnte, welche Wunden das Erlebte in der Seele des Opfers geschlagen hat.

Heilen konnten sie bislang auch deshalb nicht, weil der 83-Jährige bis heute nicht in sein Haus zurückkehren kann. Es gibt Probleme mit der Versicherung – derweilen verrinnt kostbare Lebenszeit für einen Menschen, dem keine Jahrzehnte mehr bleiben, um so etwas gelassen abwarten zu können.

Dass es ihm dennoch gelingt, über alles ruhig und ausführlich zu sprechen und dass er die Kraft findet, sich voller Dank den hilfsbereiten Nachbarn und der Feuerwehr zuzuwenden – das ist ein zutiefst beeindruckendes Erlebnis. Fast scheint es so, als habe Carl K. auf diese Begegnung mit den Tätern gewartet. Schon vor dem Prozess hatte er gesagt, dass er ihnen unbedingt in die Augen schauen wolle. Und das nicht, um sie öffentlich zu beschimpfen und sein Leid vor ihnen auszubreiten. Niemand hätte ihm das wohl übel genommen – und dennoch geschah nichts dergleichen. Ruhig und gefasst ließ er die vier schlimmsten Stunden seines Lebens an sich vorüberziehen. Man habe ihn geschlagen und irgendwann gefragt, welchen Finger man ihm abschneiden solle. Und ihm dann auch noch gesagt, dass man ihn zweiteilen und in Müllsäcken verstauen wolle. Er ließ die Männer nun wissen, dass er gerne seine Uhr zurück hätte, die ihm 55 Jahre gute Dienste geleistet habe.