Nach diversen Beschwerden Post entschuldigt sich bei Haaner Kunden

Die Deutsche Post/DHL hat sich bei ihren Haaner Kunden für Verzögerungen während der Vorweihnachtszeit entschuldigt, gleichzeitig aber betont, es gebe kein größeres Problem mit der Zustellung in der Gartenstadt: „Sollten Haushalte an einzelnen Tagen keine Post erhalten haben, können wir dafür nur um Entschuldigung und Verständnis bitten“, heißt es jetzt in einer Reaktion des Unternehmens auf eine Anfrage unserer Redaktion. Anwohner hatten zuvor in mehreren Leserbriefen bemängelt, in verschiedenen Haaner Straßen (etwa dem Hermann-Löns-Weg) aber auch in Gruiten, sei die Postzustellung unregelmäßig, teilweise falle sie sogar komplett aus. Vor allem Montags bleibe der heimische Briefkasten leer.