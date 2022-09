Polizeieinsatz auf Haaner Kirmes in Kritik : Einsatz laut Zeugin „furchtbar mit anzusehen“

Polizeieinsatz auf Haaner Kirmes in Kritik

Die Polizei hat am Dienstag einen 17 Jahre alten Haaner auf der Kirmes festgenommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Haan Die Polizei hat am Dienstagabend einen 17 Jahre alten Haaner auf der Kirmes festgenommen. Eine Zeugin beschreibt den Einsatz als „furchtbar mit anzusehen“ – der Festgenommene habe immer wieder „Bitte nicht, bitte nicht“ gerufen.

Ein Polizeieinsatz am Dienstagabend auf der Haaner Kirmes hat in den Sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen. „Gerade musste ich auf den letzten Metern der Kirmes noch etwas sehr Unschönes erleben. Einen Polizeieinsatz, bei dem zuerst drei junge Polizisten versuchten, einen jungen Mann zu fixieren. Sie knieten alle auf ihm, und der junge Mann lag total zusammengefaltet und wehrlos auf dem Boden. Er rief immer: ,Bitte nicht, bitte nicht’“, schreibt eine Nutzerin. „Es war einfach nur furchtbar mit anzusehen und ich hatte große Angst um den jungen Mann. Ich hatte Angst, dass er erstickt, weil die alle auf ihm drauf hingen, mit allem, was sie hatten.“ Unter dem Beitrag entbrannte eine Diskussion darüber, wie die Situation zustande gekommen sein könnte und ob die Reaktion angemessen war.