Haan : Polizei sucht nach Einbrechern

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Haan Nach zwei Einbrüchen in Haan hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Bislang unbekannte Tatverdächtige sind zwischen Montag, 3. Oktober, 13 Uhr, und Dienstag, 4. Oktober, 6.10 Uhr in Geschäftsräume an der Flurstraße eingebrochen.

