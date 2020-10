Aus dem Polizeibericht : Haaner Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Die Atemalkoholmessung ergab beim gestoppten Erkrather rund 1,3 Promille. Foto: RP/Polizei

Haan/Erkrath Ein 40-jähriger Mann aus Erkrath ist vorerst ohne Führerschein. In der Nacht zum Sonntag stoppte die Polizei auf der Flurstraße in Haan, in Höhe der Autobahnauffahrt, dessen Trunkenheitsfahrt. Wie die Polizei am Montag berichtete, meldeten Sonntag gegen 1.30 Uhr die Fahrt eines vermeintlich betrunkenen Fahrzeugführers, der mit einem schwarzen Honda CR-V in der Haaner Innenstadt unterwegs war.

