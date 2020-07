Aus dem Polizeibericht : Motorradfahrer stürzt nach Notbremsung

Die Polizei hofft auf Hinweise nach zwei Fahrerfluchten in Haan. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Haan Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der Rheinischen Straße verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Wuppertaler gegen 15.40 Uhr mit seinem schwarzen Suzuki-Motorrad, aus Richtung Eifelstraße kommend, in Richtung Bergische Straße unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 12 sei von einem Parkstreifen am linken Fahrbahnrand ein Pkw losgefahren, ebenfalls in Richtung Bergische Straße. Um eine schwere Kollision mit dem querenden Auto zu vermeiden, habe der Motorradfahrer eine Vollbremsung eingeleitet. Dabei geriet das Motorrad außer Kontrolle und der 54-Jährige stürzte. Der Personenwagen fuhr davon. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen VW Polo gehandelt haben. Der Wuppertaler zog sich beim Sturz Schulterverletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise unter Telefon 02129 9380-6480.