Einsatz von Rettungshubschrauber in Haan Polizei geht von Alleinunfall aus

Ermittlungen der Polizei zufolge war der Solinger gegen 10.20 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten in Haan an der Mahnertmühle unterwegs. An einem Feldweg in Richtung Flustraße soll der 63-Jährige dann, Angaben seines Mitfahrers zufolge, vermutlich aufgrund einer Bodenwelle ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Pedelec verloren und zu Boden gestürzt sein. Dabei fiel der Solinger auf seinen Kopf.