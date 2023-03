Unfall in Haan Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Haan · An der Dieselstraße in Haan ist es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Beschädigt wurde bei dem Vorfall ein schwarzer Daimler Benz, der am Dienstag gegen 11 Uhr in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt worden war.

09.03.2023, 17:07 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Haan. Foto: dpa/Friso Gentsch