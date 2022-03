Haan : Polizei ermittelt nach dem Brand einer Papiertonne

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei bittet um Hinweise zur Brandursache.

Haan Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagnachmittag eine Papiermülltonne vor einer Holzhütte an der Elberfelder Straße in Haan vollständig abgebrannt. Die Tonne war neben einem Stapel von Pappresten vor einer Gartenhütte abgestellt, wie die Polizei mitteilte.

