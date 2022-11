Haan : Polizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Haan Unbekannte Täter sind in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße eingebrochen. Ermittlungen der Polizei zufolge muss die Tat in der Zeit von Montag (31. Oktober), 13.30 Uhr und Mittwoch (2. November), 9:55 Uhr, passiert sein.

