Geschäfte öffnen am 30. Juni Kaufsonntag zu „Haan à la carte“

Laut Ladenöffnungsgesetz NRW müssen die Ladenöffnungen an den verkaufsoffenen Sonntagen mit Veranstaltungen, die in enger räumlicher und zeitlicher Nähe stattfinden, verbunden sein. „Haan à la carte“ erfüllt diese Kriterien. „Somit kann der kulinarische Genuss mit einem kleinen Einkaufsbummel verbunden werden“, teilt die Stadt per Pressemeldung mit. Die Tiefgaragen Dieker Straße und Schillerstraße sind an diesem Tag in der Zeit von 10 bis 20 Uhr geöffnet.