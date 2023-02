Politiker aus Haan erklärt seinen Rückzug Hackbeil nicht mehr SPD-Vorsitzender

Info

„1968 in Gevelsberg geboren, habe ich 2007 in Haan eine neue Heimat und die Liebe gefunden, heute lebe ich mit meinem Mann in der Paul-Klee-Straße“ – so stellt sich Peter Hackbeil auf der Homepage der Sozialdemokraten vor. „Beruflich arbeite ich seit mehr als 30 Jahren als Bankkaufmann, aktuell beschäftige ich mich mit den Themen Risikocontrolling, Strategien, Nachhaltigkeit, IT-Sicherheit, Notfallmanagement und Auslagerungen und bin auch als Personalrat aktiv.“ Seit 2009 gehöre er dem SPD-Ortsverein Haan an, war als sachkundiger Bürger und als Bildungsbeauftragter im Kreisvorstand des SPD-Unterbezirks Mettmann aktiv. „Als Vorstandsmitglied im Ortsverein der Awo Haan und der Kultur-und Sozial-Stiftung der Stadt-Sparkasse Haan bin ich darüber hinaus engagiert.“