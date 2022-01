Haan : Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Haan Ein Radfahrer ist am Samstag, (8. Januar 2022) bei einem Verkehrsunfall gegen 13.10 Uhr am Kreisverkehr Ohligser Straße/Am Schlagbaum/ Büssingstraße schwer verletzt worden, berichtet die Polizei.

Eine 56-jährige Frau aus Haan befuhr mit ihrem Renault die Straße Am Schlagbaum in Richtung Büssingstraße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr stieß sie mit einem Pedelec-Fahrer zusammen, der aus ihrer Sicht von links kam. Der Zweirad-Fahrer, ein 82-jähriger Mann aus Haan, stürzte und verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden muss. Die Autofahrerin überstand den Unfall unverletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf unter 1000 Euro. 2020 stieg die Zahl der verunglückten Rad- und Pedelecfahrer im Kreis um 11 Prozent auf 496 (2019: 447). 47,1 Prozent wurden bei ihren Unfällen schwer verletzt.