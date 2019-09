Unfall in Haan : Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Unfall in Haan

Haan In Haan hat es am Donnerstagabend einen schweren Unfall gegeben. Ein Pedelec-Fahrer wurde dabei verletzt.

Ein Radfahrer ist in Haan mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der Autofahrer habe den 53-Jährigen, der auf einem Pedelec unterwegs war, in einem Kreisverkehr übersehen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.