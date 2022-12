Haan Parken wird in Haan bald deutlich teurer

Der Stadtrat muss am nächsten Dienstag eine Entscheidung zum Parken in der Innenstadt fassen. Eines ist schon jetzt sicher: Es wird deutlich teurer, sein Fahrzeug in bewirtschafteten Bereichen abzustellen. Der Hauptgrund: Kommunen müssen per Gesetz ab 1. Januar 2023 Umsatzsteuer auf Einnahmen zahlen, die aus Parksystemen erzielt werden. Ein weiterer Grund, die Parkschein-Gebührenordnung zu überarbeiten, ist die Regelung, E-Autos von der Parkscheinpflicht zu befreien, wie es das Elektromobilitätsgesetz vorgibt.