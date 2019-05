Haan : Haan-Ost: Auf- und Abfahrt wird nachts gesperrt

Die Anschluss-Stelle Haan-Ost aus der Vogelperspektive. Foto: Wolfgang Stötzner

Haan In der Nacht von Freitag (31. Mai) auf Samstag (1. Juni) wird die Auf- und Abfahrt Haan-Ost der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Wuppertal für Umbauarbeiten an einer Betonschutzwand ab etwa 20 Uhr voll gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt