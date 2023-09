Kultur in Haan Open-Air-Konzert begeistert Haaner Publikum

Info

Der Dirigent Rasmus Baumann, 1973 in Gelsenkirchen geboren, studierte ab 1993 Klavier an der Folkwangschule in Essen, gleichzeitig absolvierte er eine Ausbildung zum Kirchenmusiker in Bochum. 1998 erhielt er eine Stelle als Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung am Essener Aalto-Theater. Nach weiteren Stationen in Bochum und Kassel begann er ab 2008 an der Neuen Philharmonie in Gelsenkirchen, wo er 2014 das Amt des Generalmusikdirektors antrat.