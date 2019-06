Haan : Notfallboxen sind in Haan bald wieder zu haben

Haan (ilpl) Im vergangenen Jahr hat die Haaner Feuerwehr die Notfallboxen zum ersten Mal zum Selbstkostenpreis von zwei Euro abgegeben. Leider waren sie schnell ausverkauft und der Bestellprozess dauert noch an.

Ab dem 1. Juli sind sie erhältlich: während der Öffnungszeiten im Awo-Treff für Alt und Jung, Breidenhofer Straße 7; in den Sprechstunden des Seniorenbeirates an jedem ersten Mittwoch im Monat (nächster Termin ist der 3. Juli von 10 bis 12 Uhr in der Stadt-Sparkasse, Kaiserstraße 47, Raum Haaner Wasser). Außerdem gibt es einen Verkauf am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 16 Uhr am Stand des Bürger- und Verkehrsvereins Gruiten auf dem Gruitener Dorffest. Darauf wies Karlo Sattler, Vorsitzender des Haaner Seniorenbeirates, in einer Erklärung hin.