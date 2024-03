Politische Bildung in Haan Junge Menschen für die EU begeistern

Ninis Eltern studierten in Tiflis und bekamen die Möglichkeit, in Stuttgart weiter zu studieren. So kam die Familie nach Deutschland. „Ich war gerade mal elf und konnte kein Wort Deutsch.“ Doch Nini hatte eine gute Lehrerin und schließlich landete sie nicht nur beim Theater, sondern auch beim Film. Sie spielte unter anderem in der Reihe „Die wilden Kerle“ mit.