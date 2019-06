Haan : Schnelles Datennetz für Haan – zweiter Versuch startet

Noch vor den Sommerferien will die Stadtverwaltung einen Förderantrag auf Glasfaserausbau in Haan stellen.

Schon Anfang 2018 war der Breitbandausbau Thema: Damals hatte die Stadt 50.000 Euro Fördermittel in eine Markterhebung gesteckt. Am Ende kam heraus, dass der Aufwand zum Ausbau (damals galten 25 Mbit als Grenze) so gering gewesen wäre, dass es keine Fördermittel zu erwarten gab. Und da die Stadt – damals noch in der Haushaltssicherung– die Eigenmittel nicht hätte aufbringen können, hatte sich das Projekt erledigt.