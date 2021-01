Straßennetz in Haan : Niederbergische Allee: Umbau kann Bürger entlasten

Straßennetz in Haan

Die Zufahrt zur Niederbergische Allee ist derzeit am Kreisverkehr mit der Gruitener Straße durch Schotter blockiert. Baustraßen werden zur Verhinderung von Bauschäden im Allgemeinen erst endausgebaut, wenn nahezu alle Grundstücke erschlossen und bebaut sind. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität berät am Mittwoch über eine vorzeitige Freigabe der Baustraße im Technologiepark. Eine Durchfahrt zwischen Kreisverkehr und Bahnbrücke soll es aber noch nicht geben.

Anwohner der Millrather Straße könnten demnächst etwas mehr Ruhe vor der Haustür haben. Denn der Ausschuss für Umwelt und Mobilität soll in seiner Sitzung am Mittwoch darüber entscheiden, die Niederbergische Allee im 2. Bauabschnitt des Technologieparks frühzeitig am Kreisverkehr mit der Gruitener Straße und der Osttangente zu öffnen. Damit könnte der erhebliche Lastwagenverkehr zur Firma Aperam künftig diesen Weg nehmen, anstatt über die Landesstraße 357 mit schlechter Fahrbahnqualität bis zur Ecke Milrather/Ellscheider Straße/Niederbergische Allee weiterzurumpeln.