Gastronomie in Haan Neues Restaurant serviert Burger

Kuzi Burger in Haan hatte für den vergangenen Samstag die Neueröffnung angekündigt. An der Friedrichstraße 1 gibt es ab sofort Hamburger in allen Variationen. Obwohl das Restaurant am Samstagmittag noch nicht geöffnet war, blieben immer wieder Passanten neugierig stehen und fragten wann es endlich los geht.