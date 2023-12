Wahl in Haan Neues Jugendparlament gewählt

Sie setzen sich für die Belange der jungen Menschen in Haan ein – die Mitglieder des Jugendparlamentes haben ihrer Generation in den vergangenen Jahren immer wieder Gehör verschafft und konnten immer wieder auf politische Entscheidungen einwirken. Nun endet die zweijährige Amtszeit der Delegierten, und die Haaner Jugend hat neue Nachwuchspolitiker in das Gremium gewählt.