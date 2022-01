Haan : Neuer Awo-Vorsitzender will Traditionen bewahren

Neuer Awo-Vorsitzender will Traditionen bewahren

Haan Der Vorstand der Awo hat sich verjüngt. Holger Hackbeil moderiert nun einen Generationswechsel. Alles neu machen, will er aber nicht.

Hackbeil Mein Beruf hat mir gezeigt, dass man auch in ungewöhnlichen Situationen, wie in der Pandemie, neue Dinge beginnen kann. Als Unternehmer bin ich unter anderem für Menschen verantwortlich, daher sind mir viele Themen nicht fremd. Durch meine Zeit im Zivildienst kenne ich die Arbeiterwohlfahrt und das Konzept gut. Als ich dann Anfang des Jahres angesprochen wurde, ob der Vorsitz etwas für mich seien könnte, habe ich das als neue Herausforderung gesehen.

Was schätzen Sie an der Arbeit der Awo am meisten?