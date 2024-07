Angebot startet im August Neue Selbsthilfegruppe für Demenzkranke

Die Selbsthilfegruppe will keine Variante der Tagespflege sein. „Wir nehmen die Betroffenen mit ihrer Erkrankung ernst und reden ganz offen mit ihnen, wobei sie in den Gesprächen auch schon mal Ängste und Probleme ansprechen, die sie vor ihren Angehörigen schon mal verbergen“, so Gabriele von Mauschwitz von der Alzheimer-Gesellschaft im Kreis Mettmann. „Erkrankte wünschen sich Selbstständigkeit so lange wie möglich und eine Selbsthilfegruppe, in der sie sich verstanden fühlen und alle wissen, wovon geredet wird“, fasst Ursula Berns die Zielvorstellung Demenz-Kranker und des Netzwerks zusammen. Auch wenn die Diagnose erst der Beginn der Krankheit ist, so ist deren Verlauf jedoch ganz unterschiedlich. „So Leute, ihr habt noch ein paar schöne Jahre, und die auch gern in Gemeinschaft, macht euch das mal klar“, lautete die Mut-mach-Ansage von Annelie Gilles.