Haan Neue Energieberatung hat noch Plätze frei

Am Donnerstag, 11. Januar, finden von 10 bis 13 Uhr nun kostenfreie telefonische Energieberatungen statt. Wie die Haaner Stadtverwaltung mitteilt, sind noch einige Plätze frei. Terminreservierungen sowie die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nimmt Haans Klimaschutzmanagerin Janine Müller per Mail an janine.mueller@stadt-haan.de entgegen. Telefonisch erreichbar ist sie unter 02129/911305. Der Energieberater der Verbraucherzentrale, Ralf Schomber, ruft die Teilnehmer dann jeweils zur vereinbarten Uhrzeit an.