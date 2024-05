Vorfall an der Siemensstraße Altkleidercontainer in Brand gesteckt

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag, 30. Mai, zwei Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Der Vorfall ereignete sich an der Siemensstraße. Das Feuer wurde gegen 1.10 Uhr von einem Zeugen entdeckt. Der Mann alarmierte daraufhin umgehend die Feuerwehr, die schnell vor Ort war und den Brand löschte. Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein und schätzen den Brandschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Wache in Haan jederzeit unter der Telefonnummer 02129 93286480 entgegen.