Verkehr in Haan Nächste Sperrung auf der Landstraße 357

Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen kündigt in einer Mitteilung vom 6. März die Sperrung der Landstraße 357 an der Stadtgrenze zwischen Haan und Erkrath an. Ab Montag, 11. März, gilt die Sperrung für den Abschnitt zwischen der Ellscheider Straße in Haan und der Hackberger Straße in Erkrath. Dieser Abschnitt war aufgrund der derzeit durchgeführten Baumaßnahme bereits für den Durchgangsverkehr gesperrt worden. Die nun anstehenden Arbeiten dauern voraussichtlich anderthalb Wochen, teilte der Landesbetrieb mit.