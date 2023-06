Haan Nachhaltig: von Sonnencreme bis zum Insektenhotel

Auch für „Nichthandwerker“ ist einiges dabei, wie die Stadt jetzt per Pressemitteilung bekanntgab: etwa ein Spaziergang durch Haan mit den Omas (und Opas) for Future oder ein Online-Vortrag zum Thema „Klimarobustes Haus“. Es sind noch Plätze frei, darum jetzt schnell anmelden unter nachhaltigkeitswoche@stadt-haan.de. Wer sich kompakt zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit informieren möchte, der ist herzlich zum Aktionstag Klimaschutz am Samstag, 24. Juni, auf dem Neuen Markt eingeladen. Neben Informationen gibt es auch viel Musik und Aktionen zum Mitmachen. Infos unter www.haan.de/nachhaltigkeitswoche.