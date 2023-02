Auftakt mit Gitarrenduo Musikschule zeigt ihre bunte Vielfalt

Musikschulleiter Thomas Krautwig macht in diesem Zusammenhang besonders auf das erste Konzert in diesem Semester aus der Reihe „Live im Carré – The professional Line“ aufmerksam, das in Zusammenarbeit mit der städtischen Kulturarbeit stattfindet: „Unser geschätzter Kollege Jens Filser konzertiert zusammen mit seinem Kollegen Gregor Salz am Freitag, 3. März, um 19.30 Uhr im Forum Dieker Carré“, kündigt Krautwig an – und das sei ein wahres Gitarrenabenteuer voller Swing, Groove und Songs.