Auftritt in Haan : Musiker geben Konzert gegen Krebs

Info

Das Konzert gegen Krebs findet am Samstag, 29. Oktober, in der Aula des Haaner Gymnasiums an der Adlerstraße statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Es spielt eine Vorband aus Hilden.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Zigarren Fischer, der Stadtbücherei und online bei www.neanderticket.de zu 15 Euro (plus Gebühren) und an der Abendkasse zu 18 Euro. Der komplette Erlös geht an die Deutsche Krebshilfe.