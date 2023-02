Dreck-weg-Spaziergang Müllberg an städtischem Parkplatz in der Haaner City

Auf den regelmäßigen Dreck-weg-Abendspaziergängen der WLH haben die Teilnehmer schon so manches zu Gesicht bekommen: Doch bei der jüngsten Auflage am Mittwochabend in der Haaner Innenstadt wurden selbst die schlimmsten Erwartungen noch übertroffen. „Nach einer Stunde stapelte sich der Müll in einem solchen Ausmaß, dass ein ehrenamtlicher Abtransport nicht mehr leistbar war“, fasste WLH-Fraktionschefin Meike Lukat das .unerfreuliche Ergebns zusammen.