Aus dem Polizeibericht : Motorradfahrer bei Unfall in Gruiten schwer verletzt

Das Motorrad wurde von der Polizei sichergestellt. Foto: Kreispolizei Mettmann

Haan Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Alleinunfall auf der Gruitener Straße in Haan schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, verlor der junge Mann nach eigenen Angaben in einer leichten Kurve auf einer Spurrille die Kontrolle über sein Zweirad, geriet ins Schlingern und prallte gegen einen Leitpfosten.

