Einsatz in Haan : Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bei einem Ausweichmanöver verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine. Foto: dpa/Nicolas Armer

Haan Bei einem Verkehrsunfall in Haan ist am Sonntag ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Solingen schwer verletzt worden. Das teilt die Kreispolizei Mettmann am Montagmorgen mit.

Demnach hatte ein 40-jähriger Haaner mit seinem Auto gegen 10.50 Uhr eine Grundstücksausfahrt an der Straße „Am Schlagbaum“ verlassen. Dabei soll er die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet haben. Der 57-Jährige konnte mit seiner "Harley Davidson" zwar eine Kollision mit dem Auto vermeiden, verlor aber die Kontrolle über die Maschine und stürzte zu Boden.