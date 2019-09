Haan : Motorrad verschwindet an Ohligser Straße

In der Nacht zum Dienstag ist ein schwarzes Motorrad an der Ohligser Straße in Haan gestohlen worden. Die Honda Rebel JC26 mit dem amtlichen Kennzeichen ME-GG 819 war vor dem Haus 62 geparkt. Wie die Täter das Motorrad zwischen 23 Uhr am Montag und 7.30 Uhr am Dienstag entwenden konnten, ist noch unklar.

Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise auf die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der gestohlenen Honda vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher zu keinem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Haaner Polizei wurden eingeleitet, die Honda und ihr Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.