Differenzen in Haan Monika Morwind tritt aus der CDU-Ratsfraktion aus

Fast 15 Jahre hat sie für die CDU im Haaner Stadtrat gesessen – jetzt ist Monika Morwind aus der Ratsfraktion der Christdemokraten ausgetreten. Es habe schon länger Differenzen gegeben, die sie letztlich dann auch zum jetzigen Schritt bewogen hätten, gab die erfahrene Politikerin, die im Laufe ihrer Amtszeit unter anderem Vorsitzende im Bildungs- und Sportausschuss war, auf Anfrage bekannt. Konkreter wurde sie aber nicht: „Ich bin niemand, der schmutzige Wäsche wäscht“, fügte sie hinzu. Ihr Ratsmandat wird Monika Morwind als Fraktionslose weiterführen, will aber Parteimitglied der Christdemokraten bleiben. „Soweit Frau Morwind keine weiteren Entscheidungen trifft, wird sie unter der Bezeichnung fraktionslos geführt und ihre Sitze in Rat und Ausschüssen vorerst behalten“, bestätigte auch Fraktionschef Jens Lemke in einem Schreiben. Die CDU hat damit nur noch zehn Ratsmitglieder. Die Fraktion habe Monika Morwind für ihr Engagement gedankt, heißt es weiter. Den Austritt nehme man „mit großem Bedauern zur Kenntnis“. Fraktionsvize Rainer Wetterau betonte: „Wir gehen davon aus, dass bei einer Fortsetzung ihrer Tätigkeiten in den Gremien der Stadt eine konstruktive Zusammenarbeit wie bisher erfolgt.“