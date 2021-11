Haan : Haan mit Teilerfolg bei Klimawette

Haan 199 Haaner haben binnen sechs Monaten 223 Tonnen CO2 eingespart. Das bringt Spitzenplatz in Stadtwertung.Klimaschutzmanagerin Janine Müller sieht die Aktion positiv.

Innerhalb eines halben Jahres haben 199 Haaner durch einfache Klimaschutzmaßnahmen im Alltag und Spenden für zertifizierte Klimaschutzprojekte 222,8 Tonnen CO 2 eingespart. Ziel der Klimawette war es, zwischen dem Erdüberlastungstag (5. Mai) und dem Beginn der Weltklimakonferenz in Glasgow (2. November) 1,5 Prozent der Haaner zum Mitmachen zu bewegen und 456 Tonnen Kohlendioxid einzusparen. Die Wettpaten, darunter neben der Bürgermeisterin und der Klimaschutzmanagerin auch die AGNU, die Fridays For Future Ortsgruppe sowie die Stadt-Sparkasse Haan und die Haaner Felsenquelle – hatten mit vielfältigen Wetteinsätzen u.a. lokale Klimaschutzfördermittel in Höhe von 5000 Euro sowie zu verlosende Apfelbäume und Klimaschutz-Überraschungspäckchen in Aussicht gestellt, wenn die Wette gewonnen wird.