Kostenpflichtiger Inhalt: Niederbergische Allee in Haan : Firma Aperam sagt Müllchaos den Kampf an

An der Niederbergischen Allee hinterlassen manche dort nachts parkende Lastwagenfahrer eine Menge Müll, auch Fäkalien. Die Firma Aperam will jetzt Müllcontainer und Mobil-Toiletten aufstellen. Foto: Ralf Geraedts

Haan Seit Monaten häufen sich Müll-und Fäkalienfunde an der Niederbergischen Allee in Haan. Ein Umweltschützer beschrieb die Zustände treffend in einem modernen Märchen. Jetzt wird das ansässige Unternehmen aktiv.