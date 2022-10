Am Bandenfeld in Haan : Mieterausflug zum Duisburger Rheinhafen

Im Duisburger Hafen genossen die 60 Teilehmer des Mieterausflugs von Sahle Wohnen eine Schiffsrundfahrt. Foto: Gerd Laab

Haan Eine kleine Auszeit vom Alltag bietet der Tagesausflug des Wohnungsunternehmens Sahle Wohnen (in Haan unter anderem Am Bandenfeld vertreten) alljährlich für die Mieterinnen und Mieter im Kreis Mettmann. In diesem Jahr nutzten mehr als 60 Teilnehmer das Angebot, berichtete das Unternehmen jetzt.

Vor kurzem besuchten die Mieter gemeinsam Kempen am Niederrhein und Duisburg. Mit zwei Bussen steuerten sie zunächst Kempen an. Nach einer Führung durch die malerische Altstadt blieb noch etwas Zeit, um den Ort auf eigene Faust zu erkunden. Dann ging es auch schon weiter zum Duisburger Hafen, wo alle gleich an Bord gingen. Bei einer Hafenrundfahrt lernten sie den weltweit größten Binnenhafen besser kennen. Zudem bot ihnen die zweistündige Fahrt eine gute Gelegenheit zum gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen.