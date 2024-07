35 Jahre im Friedensheim Haan Mit Leib und Seele in der Pflege tätig

Die Liebe zu seinem Beruf hat ihm auch die private Liebe beschert. Seine Frau hat er während der Ausbildung kennengelernt. In ihrer Freizeit kochen beide gerne. Mittlerweile ist Michael Schmid seit 35 Jahren im Friedensheim, hat sich immer wieder fort- und weitergebildet. „Der Altenpflegeberuf ist abwechslungsreich, man kann sich in so viele Richtungen weiterentwickeln.“ Und so hat auch er schon viele Stationen und Aufgaben übernommen: angefangen als Nachtwache und als Aushilfe auf Abruf. Inzwischen ist er Wundexperte, hat als Praxisanleiter gearbeitet. Und es ist immer noch nach wie vor die Nähe zu den Menschen, die ihm so viel bedeutet. „Menschen zu helfen, die dazu selbst vielleicht nicht mehr in der Lage sind und Ihnen dabei respektvoll zu begegnen – das macht diesen Beruf für mich aus. Man bekommt so viel zurück.“ Dass es inzwischen auch immer mehr Männer in der Pflege gibt, freut ihn.