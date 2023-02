Ehemaliger „The Voice“-Kandidat aus Haan Das Doppelleben von Michael Kutscha

Als eine Flucht in beide Welten beschreibt Michael Kutscha seine Tätigkeiten als Projektingenieur im Tiefbauamt der Stadt Haan und als Musiker. Der 31-Jährige ist beim Neujahrsempfang der Gartenstadt aufgetreten. Einen gewissen Grad an Bekanntheit hat er unter anderem durch seine Teilnahme bei der Castingshow „The Voice of Germany“ im Jahr 2017 erlangt. Zudem spielt er in seiner eigenen Band „21 Gramm“ deutschsprachigen Poprock.