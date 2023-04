Gruitener Metzgerei Ehrenpreis des Landes für Rauschmann

Insgesamt 45 Bäckereien, 22 Fleischereien, 15 Konditoreien und acht Brauereien aus ganz Nordrhein-Westfalen haben in diesem Jahr den Ehrenpreis des Landes „Meister.Werk.NRW. Nähe – Verantwortung – Qualität – Das Lebensmittelhandwerk“ für ihre Erzeugnisse und ihre Betriebsführung erhalten. Unter den Preisträgern befindet sich auch die Gruitener Traditionsmetzgerei Rauschmann, die seit 1905 im Gebäude an der Bahnstraße 36 ihren Sitz hat. Auch wenn Alexander Hennig, Inhaber der Metzgerei, der Verleihung durch NRW-Landschaftsministerin Silke Gorißen in Düsseldorf selbst nicht beiwohnen konnte, freuen er und sein Team sich sehr über die Auszeichnung. „Damit wird unsere Arbeit bestätigt“, sagt der Fleischermeister: „Wir freuen uns, dass unser Engagement für Qualität und Verantwortung anerkannt wird.“