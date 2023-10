Katholisch in Hilden und Haan Menschen auf Kirche neugerig machen

Mit einem besonderen Kompliment entsandte Weihbischof Ansgar Puff am 2. September fünf neue Gemeinde- und Pastoralreferenten an ihre Wirkungsstätten: „Ihr seid ein Lichtblick für diese Kirche!“ Das ließe sich in diesen Zeiten leicht als Anspielung auf deren Krise und zunehmenden Mitgliederschwund werten.