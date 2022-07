Artenschutz in Haan : Agnu will Mauersegler beim Brüten in Gruiten unterstützen

Haan Die Arbeitsgemeinschaft Natur & Umwelt Haan will mit ihrer Aktion einen Beitrag zum Artenschutz leisten. 15 Kästen sind bereits installiert.

An der Pastor-Vömel-Straße in Gruiten gibt es einen neuen Nistkasten für Mauersegler. Dabei handelt es sich um den 15. dieser Art, der allein im Dorf an einem der Wohnhäuser angebracht wurde. Die Arbeitsgemeinschaft Natur & Umwelt Haan (Agnu) will damit einen Beitrag zum Artenschutz leisten.

„Früher haben die Mauersegler zum Dorf gehört“, sagt Hans-Joachim Friebe vom Vorstand der Agnu Haan. Doch als die landwirtschaftlichen Betriebe in Gruiten immer weniger wurden, habe auch die Zahl der Vögel abgenommen. Sie nisten gerne an Dachvorsprüngen. Wesentliche Ursachen für den Rückgang der Bestände sind fehlende Nistmöglichkeiten sowie ein Mangel an geeignetem Material für den Nestbau. Die Mauersegler sind nicht mit Schwalben verwandt, obwohl sie ihnen ähnlich sehen. Auch der Mauersegler baut seine Nester sehr nah am Menschen in Mauerspalten oder dicht unterm Dach. Selten sieht man den Vogel mit dunkelbraunem bis rußschwarzem Gefieder am Boden, denn er verbringt einen Großteil seines Lebens laut Nabu in der Luft. Zum Brüten und zur Aufzucht der Jungen muss auch er mal landen. Doch für die Tiere wird es immer schwieriger, geeignete Nistplätze zu finden. „In unseren Städten machen wir unsere Häuser ‚dicht‘, es fehlt gegenüber früheren Zeiten an Brutnischen und Einschlupflöchern für Rotschwanz, Haus­sperling, Mauersegler, Schwalben und Fledermäuse“, erklärt die Agnu. Mithilfe von Nistkästen kann dem entgegengewirkt werden.