Jugendarbeit in Gruiten Förderverein möchte jetzt durchstarten

Haan · Jugendarbeit ist eine Investition in die Zukunft, heißt es häufig in Sonntagsreden. Tatsächlich fehlt es allzu oft am dafür notwendigen Kapital. In Gruiten soll nun jede Menge Herzblut investiert werden.

11.07.2024 , 16:03 Uhr

Marius Bruch setzt sich dafür ein, dass Jugendangebote finanziell unterstützt werden und somit perspektivisch erhalten bleiben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Bernd Schuknecht