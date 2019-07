Manufactur Caspar : Pionier des digitalen Tapetendrucks

Michael Caspar produziert zusammen mit seinem Bruder Jörg in Gruiten ganz besondere Tapeten und ist seit zwei Jahren Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Tapetenindustrie. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Manufaktur „Caspar“ in Gruiten produziert mit Digitaldruck individuelle Tapeten für Kunden weltweit.

Eine Wandtapete mit dem Aufdruck 13719 unterschiedlicher Schuldscheine in einem Raum mit 150 Metern Länge und knapp sieben Meter hohen Wänden. Die Idee hatte der chinesische Künstler Ai Weiwei. Seine bisher größte Ausstellung ist derzeit in Düsseldorf zu sehen. Die Realisierung ermöglichte ein kleines Unternehmen aus Gruiten: Die Manufaktur „Caspar“ ist seit 18 Jahren auf digitalen Tapetendruck spezialisiert und hat so ihre Nische in der Branche gefunden.

Seit 1886 wird in der Fabrik an der Hochstraße 10 in Haan-Gruiten Tapete gedruckt. Seit 1981 hat dort die „Caspar GmbH“, zunächst unter Gründer Karl-Ernst Caspar, ihren Sitz. Als inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Generation sind jetzt die Brüder Jörg und Michael Caspar Geschäftsführer der Firma. Michael Caspar ist gelernter Banker, sein Bruder Jörg absolvierte die Ausbildung zum Tapetenhersteller bei seinem Vater. Der digitale Tapetendruck fand 2001 Einzug in das Unternehmen. Das Konzept des Digitaldrucks war damals bereits bekannt, die Anwendung auf Tapete jedoch neu. „Caspar“ nahm somit eine Pionierrolle ein und füllt sie bis heute aus: Seit 18 Jahren wird digital auf Tapete gedruckt. Die Maschinen für den klassischen Tief- und Flexodruck wurden 2005 abgestellt.

INFO Rauhfaser ist die beliebteste Tapete Die typische Wandgestaltung in Deutschland ist schlicht und wenig individuell. Verkaufsschlager ist die „Erfurt-Rauhfaser“. Der Name verweist nicht auf die Stadt, in der sie hergestellt wird, sondern ihren Erfinder. Das war der Apotheker Hugo Erfurt vor 155 Jahren, damals zur Gestaltung von Schaufenstern. Seit je wird die Erfurt Rauhfaser in Wuppertal hergestellt. Die einfache Handhabung, die lange Nutzung durch mehrfaches Überstreichen und die Struktur, welche Unebenheiten der Wand kaschiert, überzeugten schnell. Rauhfaser wird vom VDT nicht als klassische Tapete, sondern als Produkt der Papierherstellung angesehen. Michael Caspar sieht diese Auffassung als nicht mehr zeitgemäß und zähle Rauhfaser zur „Familie der Tapeten“, auch wenn sie rein technisch gesehen keine sei.

„Wir wollen zeigen, was alles mit Tapete geschaffen werden kann“, sagt Michael Caspar. Die Manufaktur steche durch das Angebot individueller Wandgestaltung heraus und habe sich in der Branche einen guten Ruf und ein starkes Netzwerk aufgebaut. Bei „Caspar“ handle es sich jedoch nicht um einen klassischen Vertrieb, sondern eine Firma, die „On-Demand“-Produkte verkauft. Die Kunden, meist Unternehmen, liefern vereinzelte Ideen oder gesamte Konzepte für exklusive Wandgestaltung. Im Atelier bei „Caspar“ werden diese vom Fachpersonal mit der selbst entwickelten Software „wallcreator 3.0“ angepasst und umgesetzt.

Zum Repertoire gehören nebst individueller Vliestapeten unter anderem Wandsticker, selbstklebende Borten, „WallTex-Frames“ oder integrierte Lautsprecher-Systeme. Mit 15 Mitarbeitern auf 2000 Quadratmetern Produktionsfläche und 300 Quadratmetern für Büro und Atelier ist „Caspar“ eine der kleinsten Tapetenfabriken Deutschlands. Trotzdem verzeichnet die Firma entgegen des Branchentrends stetiges Wachstum.

Michael Caspar erklärt sich das mit der Individualität, die die Firma bietet und die Produkte, die von der „typischen Tapete aus dem Baumarkt“ stark abweichen.

Selbst wenn die Tapeten von „Caspar“ nicht bei Großhändlern gefunden werden, sind sie vielen Menschen bereits begegnet ohne, dass es ihnen aufgefallen ist. So ist die Deckentapete der „Mayerschen Buchhandlung“ vieler Standorte eine Produktion der Gruitener Tapetenfabrik. Weitere Raumgestaltung realisierte „Caspar“ unter anderem für das „Museum Folkwang“ in Essen, für die Architekten-Lounge der „Heimtex“ in Frankfurt und zuletzt für die Ai Weiwei Ausstellung im „K20“ und im K 21 (Düsseldorf). Die Kunden seien Unternehmen aus der ganzen Welt, von Amerika bis Japan. Regional sei der Umsatz für die Firma am geringsten, berichtet Michael Caspar.