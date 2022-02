Haan : Kinderfreundlich mit Brief und Siegel

Haan Haan ist kinderfreundlich: Davon ist zumindest die Stadtverwaltung felsenfest überzeugt. Das will sich die Gartenstadt jetzt aber auch bescheinigen lassen – weil das als Standortvorteil gilt.

Im vergangenen Herbst flatterte eine Broschüre auf den Schreibtisch von Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke. In dieser Broschüre verkündete eine Stadt, dass sie nun „Kinderfreundliche Kommune“ sei. „Ich habe daneben geschrieben, das will ich auch“, verrät die Bürgermeisterin.

So kam es zu einer Vorlage im Stadtrat, der im November beschlossen hat, dass sich die Gartenstadt Haan um die Aufnahme in das Programm „Kinderfreundliche Kommune“ bewerben wird. Das ist geschehen und nun fand die Unterzeichnung der Vereinbarung im historischen Sitzungssaal des Rathauses statt.

Mit dieser Vereinbarung verpflichtet sich Haan, die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen vor Ort zu stärken. „Wir sind schon lange kinder- und jugendfreundlich“, sagte Bettina Warnecke nach der Unterzeichnung, „das spornt uns an.“ So werden die jungen Bürger durch ein Kinderparlament und ein Jugendparlament am Geschehen und Entscheidungsprozess in Haan beteiligt. „Wir können besser werden“, ist sich Warnecke sicher.

Vier Jahre hat die in das Programm aufgenommene Kommune Zeit, sich das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ zu erarbeiten. Dazu gehört, dass die Stadt eine halbe Stelle in der Stadtverwaltung einbringt. „Die Stelle ist bereits ausgeschrieben“, verriet die Bürgermeisterin. Abgesehen von dieser halben Stelle gilt der finanzielle Aufwand als überschaubar: 6000 Euro jährlich werden für den Mitgliedsbeitrag in den ersten drei Jahren fällig, jeweils weitere 3000 für den Mitgliedsbeitrag in den darauffolgenden drei Jahren.