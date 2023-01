Aktion mit Supermarkt Lions sammeln Lebensmittelspenden für Tafel

Benötigt werden vor allem Grundnahrungsmittel mit langer Haltbarkeit wie Mehl, Zucker, Reis, Nudeln oder Konserven. „Bedingt durch die hohe Inflation bei den Nahrungsmittel-Preisen, werden von den Supermärkten deutlich weniger Waren an die Tafeln gespendet als in der Vergangenheit. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Hilfsbedürftigen seit Beginn des Ukraine Krieges in etwa verdoppelt“, erklärt Hubert Gering, Leiter der Haaner Tafel. Bei der Aktion gab es auch prominente Unterstützung von Bürgermeisterin Bettina Warnecke, die Kunden zum Spenden motivierte.