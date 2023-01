Haan Letzter Mitmach-Gottesdienst von Gabriele Gummel

Mit diesem Gottesdienst verabschiedet sich das bisherige Team um die inzwischen in Ruhestand gegangene Pfarrerin Gabriele Gummel, denn ab März übernimmt Pfarrer Christian Dörr mit seinem Team diese Gottesdienstform. Unter dem neuen Namen „Familienkirche“ geht es dann immer am ersten Sonntag im Monat in der Evangelischen Kirche weiter. Deshalb lädt das Team ein, im Anschluss an den Gottesdienst zusammenzubleiben, sich bei einem Fingerfood-Buffet zu stärken und gemeinsam Abschied und Übergang zu feiern, bei dem das junge Team mit Christian Dörr auch anwesend sein wird. Information und Kontakt: Tel. 02129 7178, E-Mail: gummel@ev-kirche-haan.de.